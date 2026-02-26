Silvan OSB Alana Tapu Devri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silvan OSB Alana Tapu Devri Gerçekleşti

26.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi OSB, 279 hektarlık alanın tapusunu Milli Emlak'tan devraldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tescilli alanı içerisinde bulunan kırsal Başdeğirmen sınırları içindeki 279 hektarlık alanın tapusu, Silvan OSB tüzel kişiliği tarafından Milli Emlak'tan devralındı.

Devir işlemi, Silvan OSB tüzel kişiliğini temsilen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ve Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu alanın Milli Emlak'tan alınarak OSB tüzel kişiliğine kazandırılmasının, bölgedeki sanayi yatırımlarının önünün açılması açısından önemli bir aşama olduğu belirtiliyor. Tapu devriyle birlikte planlama, altyapı ve parselasyon çalışmalarının daha hızlı ilerlemesine olanak sağlanacak.

Tapu devrine ilişkin değerlendirmede bulunan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB'nin yalnızca Silvan için değil, Diyarbakır ve bölge ekonomisi için de stratejik bir yatırım alanı olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Silvan'ın güçlü tarımsal üretim kapasitesini katma değerli üretime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu OSB ile birlikte tarımsal ürünlerin yerinde işlenmesi, istihdamın artırılması ve gençlerimize yeni iş alanları oluşturulması sağlanacaktır. Aynı zamanda Diyarbakır'ın sanayi altyapısının güçlenmesine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, yatırım sürecinin hızla ilerlemesi için tüm paydaşlarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Emlak, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silvan OSB Alana Tapu Devri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:57:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Silvan OSB Alana Tapu Devri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.