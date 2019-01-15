Simav'da Ev Yangını
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde baca tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde baca tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı. Yangında, iki büyükbaş hayvan telef olurken başka can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Yangın, Simav ilçesi Kuşu beldesi Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emin Dinçer (48) ve kardeşi Yaşar
Dinçer'in (50) ailesiyle birlikte oturduğu Şükrü Dinçer'e ait iki katlı evde saat 17.30 sıralarında baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ev halkı ile komşuları müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine Kuşu, Pazarlar
, Şaphane
ve Simav İtfaiye
ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte söndürülen yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken başka can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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