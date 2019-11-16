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Simav'da 'Genç Kart' projesi

6 saat önce

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından planlanan 'Genç Kart' projesi, öğrencilerle esnafları buluşturmayı amaçlıyor.

Simav'da 'Genç Kart' projesi, System.String[]

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından planlanan 'Genç Kart' projesi, öğrencilerle esnafları buluşturmayı amaçlıyor.


Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Simav Genç Kart' projesi hazırlandı. Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ve Esnaf Odaları Başkanlarına konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Adil Biçer, amaçlarının öğrencilerle esnafı buluşturmak olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, ilçemizde öğrenim gören öğrencilerin indirimli alış veriş yapabilmeleri için, esnaflarımız tarafından indirim panoları asılacak. Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecek olan 'Genç Kart' ile öğrencilerimiz, anlaşmalı esnaflardan indirimli alış veriş yapabilecek. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hazırladığımız projenin hayata geçmesi için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Esnaf Odaları Başkanlarını ziyaret ederek, 'Genç Kart' tanıtımını yaptık. Projemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.


Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet, yatırım ve projeleri beğendiklerini, destek olacaklarını belirtti.


Simav Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Aydoğan, mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinin ihalesinde, mevcut kiracılara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, tanıtımı yapılan 'Genç Kart' projesine destek vereceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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