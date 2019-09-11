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Simav'da 'Güvenlik Toplantısı'

19 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında geniş kapsamlı bir güvenlik toplantısı yapıldı.

Simav'da 'Güvenlik Toplantısı', System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında geniş kapsamlı bir güvenlik toplantısı yapıldı.


Simav Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilerek ve tüm güvenlik konularının ele alındın toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı avukat Adil Biçer, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile daire ve okul müdürleri katıldı. İlgili birimler, güvenlik konusunda çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.


Toplantıya başkanlık eden Kaymakam Türker Çağatay Halim, ilçenin güvenliği konusunda yürütülecek hizmetler ve sorunların çözümü için bu tür toplantıların yapılacağını belirtti. Toplantıda, Kent Güvenlik Sistemi (KGS) ile yapılan çalışmalarla, okul çevresi güvenlik sistemleri, taşımalı öğrenci servisleri, güvenli internet kullanımı, taciz, istismar, uyuşturucu kullanımı, güvelik için kurumların dayanışma içinde olması konuları ele alındı. - KÜTAHYA

Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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