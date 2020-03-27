Simav'da sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer, hastanedeki sağlık çalışanlarına destek ziyareti yaptı.

Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine gelen Kaymakam Halim, koronavirüsle (Kobit-19) ilgili yürütülen çalışmalar hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Halim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının halkın sağlığı için büyük bir mücadele içinde hizmet verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Biçer de belediye olarak sağlık çalışanlarını her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Biz Simav Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza Eynal kaplıcalarımızda dinlenmeleri için kendilerine ücretsiz oda tahsisi yapacağız .Sizlere Simav halkı adına çok teşekkür ediyorum ve bu zorlu süreçte başarılar diliyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar ise sağlık çalışanlarının ziyaret edilmesinden dolayı teşekkür etti.