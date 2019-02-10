Son Dakika Haberleri: Simav İdman Yurdu Play-off 'Ta

Simav İdman Yurdu Play-off 'Ta

18 dakika önce

U14 Futbol Simav, Gediz grubu son maçında Simav İdman Yurdu'nun yıldız futbolcuları, Gediz Dayınlar Spor'a 3–2 yenilmesine rağmen grup şampiyonu olarak play-off' ta oynama hakkını kazandı.

Simav İdman Yurdu Play-off 'Ta, System.String[]
U14 Futbol Simav, Gediz grubu son maçında Simav İdman Yurdu'nun yıldız futbolcuları, Gediz Dayınlar Spor'a 3–2 yenilmesine rağmen grup şampiyonu olarak play-off' ta oynama hakkını kazandı.

Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, son maçta Dayınlar Spor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını, 3–2 yenilmelerine rağmen gruptan şampiyon olarak çıktıklarını belirtti. Tekeli, "Antrenörümüz Yusuf Tanyeli ve futbolcularımızla başarılı bir sezon geçiriyoruz. U14 Simav - Gediz grubunda oynadığımız 6 maç sonunda, Kütahya'da yapılacak olan play-off maçlarına katılma hakkı kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Gediz, Futbol, Simav, Spor
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