Simav İdman Yurdu Play-off 'Ta
18 dakika önce
U14 Futbol Simav, Gediz grubu son maçında Simav İdman Yurdu'nun yıldız futbolcuları, Gediz Dayınlar Spor'a 3–2 yenilmesine rağmen grup şampiyonu olarak play-off' ta oynama hakkını kazandı.
U14 Futbol Simav
, Gediz
grubu son maçında Simav İdman Yurdu'nun yıldız futbolcuları, Gediz Dayınlar Spor'a 3–2 yenilmesine rağmen grup şampiyonu olarak play-off' ta oynama hakkını kazandı.
Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli
, son maçta Dayınlar Spor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını, 3–2 yenilmelerine rağmen gruptan şampiyon olarak çıktıklarını belirtti. Tekeli, "Antrenörümüz Yusuf Tanyeli
ve futbolcularımızla başarılı bir sezon geçiriyoruz. U14 Simav - Gediz grubunda oynadığımız 6 maç sonunda, Kütahya
'da yapılacak olan play-off maçlarına katılma hakkı kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:10 Kaynak: İHA
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