Simav'ın meşhur fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde üretilen fasulyenin kilosu bu yıl 17 TL'den satılıyor.

Simav'ın meşhur göl fasulyesi bölgede lezzetiyle tercih edilirken, Türkiye'nin de bir çok şehrinde de alıcı buluyor.

Göl fasulyesini 27 yıldan bu yana tükettiğini söyleyen Hacer Koçak, "Simav'ın fasulyesinin çok güzel ve lezzetli olduğunu ifade etti. Koçak, " Simav'ın göl fasulyesi organiktir, herkes alsın ve yesin" dedi.

Fasulye üreticisi Ümit Bal (34), göl fasulyesinin lezzetini üretildiği topraktan aldığını, yayla fasulyesinin de çam toprağında yaylanın akarsuları ile yetiştirildiğini belirtti.

Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir, "Simav fasulyesi kolay pişirilme özelliği ve lezzet farkından dolayı ilçe sınırlarını aştı. Bir çok yerde ismini duyurdu. Bu sene kurak geçmesinden dolayı verimde düşüklük yaşandı, bu da fiyatlara yansıdı. Geçen sene kilosu 12 ile 15 TL arasında olan göl fasulyesi bu yıl 17 TL'den alıcı buldu" dedi.

Tokdemir, Simav göl fasulyesinin kuru ve sulu tarımda, 2020 yılı itibariyle bin 320 ton rekolteye ulaştığını belirtti.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, göl fasulyesinin Türkiye sınırlarını aştığını belirtti. Bütüner, havaların kurak gitmesinden dolayı fasulye üretiminde rekoltenin düştüğünü ifade etti. Simav göl fasulyesinin küçük görünüme sahip ve pişirildiğinde kabuğundan ayrılmadığını, çok lezzetli olduğunu söyledi. - KÜTAHYA