Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı - Son Dakika Ekonomi

Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı

6 saat önce

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Tofaş'ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.

Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı, System.String[]

Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Tofaş'ın ardından Oyak Renault Fabrikası işçileri de ayaklandı.


Türk Metal Sendikası'nın düzenlendiği eylemde Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) uzlaşmaz tutumu protesto edildi.


Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile ilgili, "Üyelerimizin beklentisini karşılayan, "Allah sendikamızdan razı olsun" diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.


Görüşmelerden uzun süredir olumlu bir sonuç alınamadı. - BURSA

Oyak Renault, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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