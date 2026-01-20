Simeone: Galatasaray Zor Bir Rakip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Simeone: Galatasaray Zor Bir Rakip

20.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diego Simeone, Galatasaray'ın güçlü futbolculara sahip olduğunu ve zor bir maç olacağını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İspanya ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sarı-kırmızılı takımın çok iyi futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Diego Simeone ve oyunculardan Alexander Sörloth, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları PSV maçına değinen Simeone, "Bütün maçlar aynı değildir. PSV, iyi bir anındaydı. Galatasaray, kendi evinde maç oynayacak. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Zor bir maç olacak. Çok iyi oyuncuları var. Hızlı futbolculara sahipler. Orta sahadan oluşturulan ataklar önemli. Lucas Torreira gibi bir oyuncuya sahipler. Çok mücadeleci bir takım bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini aktaran Arjantinli teknik adam, "Beraberlik bizim işimize yaramaz. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız." dedi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren 55 yaşındaki teknik adam, "Hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan gol katkısı bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Mevcut kadromuza güveniyoruz"

Simeone, kulübün yeni transferler için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Arjantinli teknik adam, "Mevcut kadromuza güveniyoruz. Mevcut kadromuzla önümüzdeki maçlarda gerekeni yapacağız. Kulübümüz, yeni oyuncuların transferi için gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de elimizdeki oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zorluğuna değinen Simeone, "Daha fazlası her zaman yapılabilir. Şampiyonlar Ligi, çok büyük takımları içerisinde bulunduruyor. Hepsi de ilk 8'e girmek istiyor. Bu durum kolay değil. Her takım, kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak kolay değil." değerlendirmesini yaptı.

Sörloth: "Bireysel performansımdan memnunum"

Son 4 resmi maçta 3 gol kaydetmesiyle ilgili konuşan Alexander Sörloth ise "Bu bir takım oyunu. Bireysel performansımdan memnunum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Daha fazla oynamak istiyorum." dedi.

Galatasaray ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan 30 yaşındaki santrfor, "İlk 8'de yer almak istiyoruz. Bu yüzden yarın alacağımız galibiyet çok önemli. Bir sonraki tura direkt yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Atletico Madrid'deki geleceğine değinen Sörloth, "Burada olmak istiyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico Madrid'de çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oynadığını hatırlatan Sörloth, "Stadyumlarda çok fazla ses çıkıyor. Taraftarlar, çok çılgın. İnsanlar futbola aşk duyuyor. Futbolu seven oyuncular, bu tarz deplasmanlarda oynamaktan mutluluk duyar. Burada oynamayı çok seviyorum. Atmosfer çok iyi. Maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'ın çok etkileyici oyuncuları var. Sadece bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.

Norveçli santrfor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Sörloth, performans olarak Erling Haaland'ı geride bıraktı." sözlerine karşılık, "Kendinizle ilgili böyle şeyler duymak güzel. Okan Buruk, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Diego Simeone, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simeone: Galatasaray Zor Bir Rakip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

21:15
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt
Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:19:02. #7.11#
SON DAKİKA: Simeone: Galatasaray Zor Bir Rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.