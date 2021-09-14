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Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

14.09.2021 14:19

Çanakkale'de yaşayan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapıyor. Ekim zamanı veresiyeyle altın alan vatandaşların, hasat zamanı borçlarını ödediklerini belirten Müftüoğlu 2 defa silahlı saldırıyı da uğradığını söyledi. Görenlerin şaşkına çevirdiği seyyar kuyumcu, "Birkaç seneye kadar sabit olurum. Bu şekilde çalışmak çok riskli" dedi.

Yenice'nin Kalkım ile Balıkesi'in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor. Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, "Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2.5'luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz" dedi.

Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

SOKAKLARDA SATMANIN RİSKİ ÇOK FAZLA

Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. "Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa. Allah'a şükür malımızı, canımızı gasbettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor" diye konuştu.

Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

"2 AY VERESİYE ALTIN VEREBİLİYORUZ"

Ertuğrul Müftüoğlu, "Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar. Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz" dedi.

Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

ALTIN KURUNU İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR

Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, "Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul'u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı'daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul'u arayarak takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

Yatırım, Tütün, Mevla, Hasat, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Yeni bir sey degul 50 yasındayım 30 sene öncede vardı alırsın altını kuyumcudan hasattan sonra gram olarak o anki değeriyle ödersin bütün anadoluda ve trakyada uygulanır bu sistem Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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