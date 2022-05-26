Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti - Son Dakika
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Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti

26.05.2022 13:51

İstanbul Pendik'te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu öğrenince, "Aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira?" diyerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın dozunu artıran vatandaş, işletme sahibini yumruklayarak darp etti. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Pendik'te hizmet veren bir fırında sabah saatlerinde meydana gelen olayda fırına müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simitin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer'e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

"AŞAĞIDAKİ FIRINDA 3 LİRA SİZDE 4 LİRA"

Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, "Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca 'aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira' diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor" diye konuştu.

FIRINCIYA SALDIRI ANI KAMERADA

Fırıncıda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri ile fırıncı tartışıyor. Tezgahın arkasına geçen müşteri fırıncıya yumruklarla saldırıyor. Fırın çalışanları ise müşterinin saldırısını engellemeye çalışıyor.

YORUMLAR (1)
  • AHMET GEZER GEZER: Bu adam şimdi serbestçe dolaşacak mı? 10-15 gün hapis veya mağdura tazminat veya, tazminat cezası , ne bileyim bir ceza verilmez mi bu tip insanlara, nasıl ülke olduk ya. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Pendik'te şaşırtan görüntü: arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı Pendik'te şaşırtan görüntü: arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti
Kaynak: İHA

Pendik, Simit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti - Son Dakika
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