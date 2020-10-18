Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi - Son Dakika

Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi

18.10.2020 11:12

Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi Et deposunun bulunduğu binaya düşen yıldırım, iş yerini kullanılmaz hale getirdi Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu.

Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi

Et deposunun bulunduğu binaya düşen yıldırım, iş yerini kullanılmaz hale getirdi

BURSA - Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Sağanak yağışla birlikte deponun üzerine düşen yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında depoda bulunan kilolarca et ve sebzeler küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi

Yangın, Yalova, Kasap, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi - Son Dakika

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