Üye Girişi
Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Son Dakika

Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak

22.09.2021 08:44
Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak, System.String[]

Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

23 Eylül Perşembe gününden itibaren her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyonu iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan kişiler ücretsiz takip edebilecek.

Kemeraltı'ndaki Abacıoğlu Hanı Konak Mutfağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu sene 7. kez düzenleyecekleri turnuvayı Simya Metal sponsorluğunda gerçekleştireceklerini, sağlık sponsorlarının Medicana International İzmir Hastanesi olduğunu hatırlatarak, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti.

Turnuvaya 7 sene önce şubenin asbaşkanı Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını kaydeden Okumuş, şöyle konuştu:

"Artık bu sene turnuva yapacak mıyız diye düşünmeden işler kendiliğinden yürümeye başladı. Bu seneye kadar başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldi. Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır."

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Evren Yılmaz da spor şehri olan İzmir'de 1150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi.

Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bu tarz organizasyonlar şehre renk katan organizasyonlar. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu da Kovid-19 salgını boyunca da voleybol faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, 7. kez yapılacak TSYD turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TSYD turnuvasının sezon öncesi kendileri için büyük fırsat olduğunu, organizasyona yurt dışından da katılım yönünde taleplerin olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgının ardından turnuvanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini aktaran Turan, "İyi olan kazansın." dedi.

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de organizasyonu düzenleyen başta TSYD İzmir Şubesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

voleybol, Eylül, Metal, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı 09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart 09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı 09:01 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı 07:18 BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı
09:37 Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı
09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
09:09 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi
09:00 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
08:52 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
08:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı
08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?
08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak
07:19 Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı         
09:38
37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi 37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi         
09:10
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz         
08:53
Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?         
08:11
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi         
23:16
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 09:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement