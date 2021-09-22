Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Son Dakika

23 Eylül Perşembe gününden itibaren her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyonu iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan kişiler ücretsiz takip edebilecek.

Kemeraltı'ndaki Abacıoğlu Hanı Konak Mutfağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu sene 7. kez düzenleyecekleri turnuvayı Simya Metal sponsorluğunda gerçekleştireceklerini, sağlık sponsorlarının Medicana International İzmir Hastanesi olduğunu hatırlatarak, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti.

Turnuvaya 7 sene önce şubenin asbaşkanı Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını kaydeden Okumuş, şöyle konuştu:

"Artık bu sene turnuva yapacak mıyız diye düşünmeden işler kendiliğinden yürümeye başladı. Bu seneye kadar başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldi. Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır."

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Evren Yılmaz da spor şehri olan İzmir'de 1150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi.

Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bu tarz organizasyonlar şehre renk katan organizasyonlar. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu da Kovid-19 salgını boyunca da voleybol faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, 7. kez yapılacak TSYD turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TSYD turnuvasının sezon öncesi kendileri için büyük fırsat olduğunu, organizasyona yurt dışından da katılım yönünde taleplerin olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgının ardından turnuvanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini aktaran Turan, "İyi olan kazansın." dedi.

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de organizasyonu düzenleyen başta TSYD İzmir Şubesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.