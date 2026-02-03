İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı

İsrail\'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze\'ye sigara kaçırırken yakalandı
03.02.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü David Zini'nin kardeşi Bezalel Zini, Gazze Şeridi'ne sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. 13 kişi ile birlikte "savaş zamanı düşmana yardım etmek" suçlamasıyla yargılanacak olan Zini'nin olaya karışması istihbarat şefinin görevden alınmasını da gündeme getirdi.

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze Şeridi'ne sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltında tutulduğu duyuruldu.

SUÇLAMA: SAVAŞ ZAMANI DÜŞMANA YARDIM ETMEK

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Bezalel Zini hakkında dava açılacağını belirtti. Zini ile beraber Gazze'ye kaçakçılık yaptığı iddia edilen 13 kişinin "savaş zamanı düşmana yardım etmek" suçlamasıyla yargılanacağı ifade edildi. İsrail polisinin mahkemeden Şin-Bet şefinin kardeşinin gözaltı süresinin dört gün daha uzatılmasını talep ettiği de aktarıldı.

İsrail istihbaratının bir numarasının kardeşi Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaparken yakalandı
David Zini

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bezalel Zini'nin Gazze'de yıkım gerçekleştiren İsrail ordusunun Uriah Gücü'yle bağlantılı olduğu belirtilirken, İsrail polisinin Şin-Bet şefinin kardeşinin bu olaya karışmasından "şaşkına döndüğü" ifade edildi.

İSTİFA ÇAĞRISI VAR

Zini'nin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddettiği kaydedildi. Söz konusu olayın Şin-Bet şefinin görevden alınmasına sebep olabileceğine işaret edildi. Şin-Bet şefini atayan komite üyeleri, yaptığı ortak yazılı açıklamada ise "ciddi bir çıkar çatışması" tespit edilmesi halinde Zini'nin istifa etmesi, aksi halde görevden alınması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı - Son Dakika

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:38:07. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.