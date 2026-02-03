İsrail\'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze\'ye sigara kaçırırken yakalandı

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze Şeridi'ne sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltında tutulduğu duyuruldu.

SUÇLAMA: SAVAŞ ZAMANI DÜŞMANA YARDIM ETMEK

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Bezalel Zini hakkında dava açılacağını belirtti. Zini ile beraber Gazze'ye kaçakçılık yaptığı iddia edilen 13 kişinin "savaş zamanı düşmana yardım etmek" suçlamasıyla yargılanacağı ifade edildi. İsrail polisinin mahkemeden Şin-Bet şefinin kardeşinin gözaltı süresinin dört gün daha uzatılmasını talep ettiği de aktarıldı.

David Zini

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bezalel Zini'nin Gazze'de yıkım gerçekleştiren İsrail ordusunun Uriah Gücü'yle bağlantılı olduğu belirtilirken, İsrail polisinin Şin-Bet şefinin kardeşinin bu olaya karışmasından "şaşkına döndüğü" ifade edildi.

İSTİFA ÇAĞRISI VAR

Zini'nin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddettiği kaydedildi. Söz konusu olayın Şin-Bet şefinin görevden alınmasına sebep olabileceğine işaret edildi. Şin-Bet şefini atayan komite üyeleri, yaptığı ortak yazılı açıklamada ise "ciddi bir çıkar çatışması" tespit edilmesi halinde Zini'nin istifa etmesi, aksi halde görevden alınması gerektiğini duyurdu.