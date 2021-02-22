Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Snob Magazin'in haberine göre; İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlilik kararı almıştı. İkili, bugün (22 Şubat 2021'de) ikinci kez evlendi.

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

İlk evliliklerini Amsterdam'da yapan Akçıl ve Kıratlı, bu kez İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde kıyılan nikah sonrası mutluluğa 'evet' dediler.