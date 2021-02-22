Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi
22.02.2021 20:11
31 Aralık 2018'de evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, dokuz ay sonra boşanmıştı. İkili, bugün İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşen nikah töreni ile bir kez daha mutluluğa 'evet' dediler. Şarkıcı Arto'nun 'bebek' iddiası ise sosyal medyayı salladı. İşte nikahtan ilk kareler ve Arto'nun o iddiası...
Snob Magazin'in haberine göre; İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlilik kararı almıştı. İkili, bugün (22 Şubat 2021'de) ikinci kez evlendi.
MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER
İlk evliliklerini Amsterdam'da yapan Akçıl ve Kıratlı, bu kez İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde kıyılan nikah sonrası mutluluğa 'evet' dediler.
Son Dakika Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı