Sinan Güleryüz ve Özge Özder'den Yenilik: 'Duymadın Feryadımı' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinan Güleryüz ve Özge Özder'den Yenilik: 'Duymadın Feryadımı'

15.01.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzisyen Sinan Güleryüz ve Özge Özder, Karadeniz ezgileriyle dolu 'Duymadın Feryadımı' düetini yayınladı.

Müzisyen Sinan Güleryüz ile eşi oyuncu Özge Özder, "Duymadın Feryadımı" adlı yeni bir düete imza attı.

İkili daha önce de "Senle Ben", "Biz Bize", "Gidersen Eğer", "Son Kez" ve "Kimse Bilmez"in arasında olduğu birçok şarkı seslendirdi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan "Duymadın Feryadımı" şarkısı, aşk ve hasret temalarını ele alırken, Karadeniz ezgileri taşıyor.

Söz ve müziğine Burak Demir'in imza attığı, düzenlemesi Taner Çalık tarafından yapılan şarkının tanıtım toplantısı Sony Music Türkiye Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özge Özder, şarkının 2 yıl önce kendilerine geldiğini belirterek, "Aslında 'Bir Karadeniz ezgisi, bize uygun mu?', 'Karadeniz ezgileri yapan sanatçıların yanında biz nasıl yapabiliriz?' diye ara ara düşündük. Fakat daha sonra Volkan (Konak) abiyi kaybetmemizin ardından bizde tahmin edilemez bir yaralanma oldu. Şarkıyı tekrar dinlediğimizde bu parça bize Volkan abiyi hatırlatır oldu." dedi.

Bir gece eşinin stüdyoda şarkıyı seslendirdiğini aktaran Özder, daha sonra Volkan Konak'ın ailesine haber vererek, şarkıyı onun adına beraber seslendirdiklerini anlattı.

Özder, şarkının ve klibin özel ve samimi bir iş olduğunu dile getirerek, "Klibi yönettim, kızım da klipte oynadı. Samimi bir iş oldu. Klipte özel bir kostüm de yoktu. Evdeki kendi kıyafetlerimizden götürdük. İşin doğallığı da zaten oradan geliyor. İnşallah herkes şarkıyı beğenerek dinler, izler." diye konuştu.

Şarkının klibinde de kızı Luna Güleryüz'ün hiç sıkıntı çekmeden rol aldığını anlatan Özder, şöyle devam etti:

"Bana, kameraya bakmadan, gözü kaymadan oynadı. Bence benim oyunlarımı sürekli izlemesi, beni ekranda görmesi de bunda etkili. Biz küçük bir reklam da çektik. Luna'yla beraber ayrıca 0-5 yaş grubu için bir çocuk oyunu da yaptık. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyicilerle buluşturacağız ve Luna'yla beraber küçük kardeşlerine masal anlatıyor olacağız."

"Bir aile işi oldu"

Sinan Güleryüz ise şarkının klibini aslında Karadeniz'de çekmek istediklerini, fakat yoğun çalışmaları dolayısıyla İstanbul Kilyos'ta yaptıklarını belirterek, "Bir aile işi oldu. Yarım gündem çekimleri yaptık." sözlerini sarf etti.

İlk kayıtta kendilerine gecenin bir yarısında müzisyen Tahsin Terzi'nin kemençesiyle eşlik ettiğini söyleyen Güleryüz, "Şarkının ilk kaydını Selma Konak'a attım ve 'Bunu Volkan abiyi düşünerek söylemiştim. Şarkıyı ona ithaf edeceğiz' dedim. Dinledi ve çok beğendi. Kendisiyle de iletişim halindeyiz. Martta Volkan abiyi bir anma töreni yapılacak. Bizi oraya davet etti. İnşallah şarkı doğru kişilere, doğru hikayelere ulaşır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Özge Özder, Karadeniz, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Güleryüz ve Özge Özder'den Yenilik: 'Duymadın Feryadımı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:15:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sinan Güleryüz ve Özge Özder'den Yenilik: 'Duymadın Feryadımı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.