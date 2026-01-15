Sinan Güleryüz ve Özge Özder'den Yenilik: 'Duymadın Feryadımı'

Müzisyen Sinan Güleryüz ile eşi oyuncu Özge Özder, "Duymadın Feryadımı" adlı yeni bir düete imza attı.

İkili daha önce de "Senle Ben", "Biz Bize", "Gidersen Eğer", "Son Kez" ve "Kimse Bilmez"in arasında olduğu birçok şarkı seslendirdi.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan "Duymadın Feryadımı" şarkısı, aşk ve hasret temalarını ele alırken, Karadeniz ezgileri taşıyor.

Söz ve müziğine Burak Demir'in imza attığı, düzenlemesi Taner Çalık tarafından yapılan şarkının tanıtım toplantısı Sony Music Türkiye Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özge Özder, şarkının 2 yıl önce kendilerine geldiğini belirterek, "Aslında 'Bir Karadeniz ezgisi, bize uygun mu?', 'Karadeniz ezgileri yapan sanatçıların yanında biz nasıl yapabiliriz?' diye ara ara düşündük. Fakat daha sonra Volkan (Konak) abiyi kaybetmemizin ardından bizde tahmin edilemez bir yaralanma oldu. Şarkıyı tekrar dinlediğimizde bu parça bize Volkan abiyi hatırlatır oldu." dedi.

Bir gece eşinin stüdyoda şarkıyı seslendirdiğini aktaran Özder, daha sonra Volkan Konak'ın ailesine haber vererek, şarkıyı onun adına beraber seslendirdiklerini anlattı.

Özder, şarkının ve klibin özel ve samimi bir iş olduğunu dile getirerek, "Klibi yönettim, kızım da klipte oynadı. Samimi bir iş oldu. Klipte özel bir kostüm de yoktu. Evdeki kendi kıyafetlerimizden götürdük. İşin doğallığı da zaten oradan geliyor. İnşallah herkes şarkıyı beğenerek dinler, izler." diye konuştu.

Şarkının klibinde de kızı Luna Güleryüz'ün hiç sıkıntı çekmeden rol aldığını anlatan Özder, şöyle devam etti:

"Bana, kameraya bakmadan, gözü kaymadan oynadı. Bence benim oyunlarımı sürekli izlemesi, beni ekranda görmesi de bunda etkili. Biz küçük bir reklam da çektik. Luna'yla beraber ayrıca 0-5 yaş grubu için bir çocuk oyunu da yaptık. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyicilerle buluşturacağız ve Luna'yla beraber küçük kardeşlerine masal anlatıyor olacağız."

"Bir aile işi oldu"

Sinan Güleryüz ise şarkının klibini aslında Karadeniz'de çekmek istediklerini, fakat yoğun çalışmaları dolayısıyla İstanbul Kilyos'ta yaptıklarını belirterek, "Bir aile işi oldu. Yarım gündem çekimleri yaptık." sözlerini sarf etti.

İlk kayıtta kendilerine gecenin bir yarısında müzisyen Tahsin Terzi'nin kemençesiyle eşlik ettiğini söyleyen Güleryüz, "Şarkının ilk kaydını Selma Konak'a attım ve 'Bunu Volkan abiyi düşünerek söylemiştim. Şarkıyı ona ithaf edeceğiz' dedim. Dinledi ve çok beğendi. Kendisiyle de iletişim halindeyiz. Martta Volkan abiyi bir anma töreni yapılacak. Bizi oraya davet etti. İnşallah şarkı doğru kişilere, doğru hikayelere ulaşır." ifadesini kullandı.