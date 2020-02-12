Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri sempozyumla ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri sempozyumla ele alındı - Son Dakika

Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri sempozyumla ele alındı

7 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Sempozyumu" yapıldı.

Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri sempozyumla ele alındı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Sempozyumu" yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda yapılan sempozyuma, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuz Öksüzler, belediye ve hastane çalışanları katıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Dr. Serdar Cömert moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Ece Kök Özyürek ile Psikolog Alperen Ak birer sunum yaptı.

" Türkiye'de sınav kaygısı dünya ortalamasının üzerinde"

SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikologu Alperen Ak, sunumunda sınav kaygısı halinde ebeveynin tutum ve çocuğa desteğinin en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Ak, sınavın tek başına çocuğun değerini belirleyen kriter olmadığına işaret ederek, ebeveynin en büyük desteğinin ne olursa olsun çocuğunu sevmeye devam etmesi ve bunu hissettirmesi olduğunu aktardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Ece Kök Özyürek ise "Çocuk ya da ergen aşırı stresli olduğundan bahsediyorsa, sınav kaygısının olağan bir kaygının ötesine geçtiğini ve hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut da "Türkiye'de sınav kaygısı dünya ortalamasının üzerindedir. Risk faktörlerinin bilinmesi bu ortalamayı azaltabilir. Kaygı, bulaşıcı, olumsuz bir duygudur. Baş etmek riskleri azaltmakla başlar." değerlendirmesini yaptı.

Sunumların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden sempozyum, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süleymaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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