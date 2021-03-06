Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı - Son Dakika

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Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı

ANKARA - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde rol oynayan kadınların "Dünya Kadınlar Günü" nü kutladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Murat Ercan: "Belediye bünyemizde 150 den fazla kadın istihdam ediyoruz. İnsan Kaynakları politikamızı ve uygulamamızı kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak adımlarla zenginleştiriyoruz. Bugün detaylı ve disiplinli çalışmaları nedeniyle kadınlar, erkek işi dediğimiz alanlarda ön plana çıkıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan tutun, temizlik ve seyislik dahil çeşitli alanlarda kadın çalışanlarımız mevcut" ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Ercan, belediyenin kadın çalışanlarını hediye ile onurlandırdı.

Belediye Bünyesinde yer alan kadın çalışan profilleri ise şöyle ifade edildi:

Veteriner Hekim, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Evcil Hayvan Barınağı ve Geçici Bakım Evindeki bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlardan sorumlu.'

Kadın seyis, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Evcil Hayvan Barınağı ve Geçici Bakım Evindeki atların bakımından sorumlu. Türkiye Jokey Kulübü'nün hipodromlarında yıllardır koşmuş ve emekli olmuş atlar, Sincan Belediyesi bünyesinde çalışan kadın seyis tarafından bakılıyor. Atların rehabilite edici özelliği ile Dow Sendromlu çocuklara terapi yapılıyor.'

Temizlik Çalışanı, 'Belediye tarafından, temizlik işlerinde çalıştırılan kadınlar, sokakları süpürüyor, park ve bahçelerde çiçek dikimi ve bakımı yapıyor. Kadın dokunuşu ile ilçeyi güzelleştiriyor.'

Bahçıvan, 'Sera Park'taki çiçek ve bitkilerin bakımı, sulanması ve budanmasından sorumlu'

Mimar/Mühendis, 'Kentsel Tasarım Ofisi bünyesinde yapılan şehir planlama faaliyetlerinde hem masa başı hem de sahada aktif görev alıyorlar.'