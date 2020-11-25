Sincan Belediyesi bu yıl 275 can dostunu sahiplendirdi - Son Dakika

Sincan Belediyesi acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç sokak hayvanlarının her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz hayvanlar yeni ailelerine kavuşuyor. 2020 yılında 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra yeni yuvalarına kavuştu.

Korona virüs sürecinde halk sağlığını korumak için aylardır sahada özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki hayvanları da unutmuyor. Sokak hayvanlarının daha doğal, modern ve refah bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Polatlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı hızla devam ederken, ekipler her gün 35 besleme noktasında mama takviyesinde bulunuyor. Acil müdahale aracı ise sokak hayvanları için seferber oluyor. Her ihbarı değerlendiren ekipler, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması gibi işlemleri de yürütüyor.

Belediye ekipleri tüm bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Korona virüs salgını başlamadan evvel de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bazı okullar sokak hayvanlarını sahiplenmişti.

3 veteriner hekim ve 12 personelle çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşlar tarafından yapılan şikayetleri anında çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebiliyor. - ANKARA