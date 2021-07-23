Sincan'da 8 ayda 1543 sokak köpeği kısırlaştırıldı - Son Dakika

ANKARA'da Sincan Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 8 ayda bakımı yapılan 1543 sokak köpeği kısırlaştırılarak doğal ortamlarına bırakıldı. TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında çalışmalarının sürdüğü merkezde, günde ortalama 20 sokak köpeği kısırlaştırılıyor.

Sincan Belediyesi'nce, Polatlar Mahallesi'nde 15 Ekim 2020'de Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. 42 bin metrekare açık, 260 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren merkezde, Sincan ve çevre ilçelerden gelen sokak köpeklerinin bakım, tedavi ve rehabilitasyonları yapılıyor. Ayrıca merkez içerisinde oluşturulan kısırlaştırma merkezinde sokak köpekleri uzman ekipler tarafından kısırlaştırılıyor. Bu kapsamda, tesiste 8 ayda 1543 sokak köpeği kısırlaştırılarak, veri tabanına kaydedilip sağlıklarına kavuştuktan sonra alındıkları ortama bırakıldı. TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kısırlaştırma çalışmalarının sürdüğü merkezde, günde ortalama 20 sokak köpeği kısırlaştırılıyor.

'3 BİN CANIN AŞILARINI TAMAMLADIK'

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Uyanık, sokak hayvanlarına en iyi hizmeti verebilmek için oluşturdukları bakım ve rehabilitasyon merkezini geçen yıl hizmete açtıklarını söyledi. Uyanık, Burada kısırlaştırmaya ya da rehabilitasyona gelecek hayvanlar için 33 padoktan oluşan bir hayvan misafirhanemiz var. Şu an bu padoklarda tam kapasiteleri olarak 264 canımıza hizmet veriyoruz. Tesisin faaliyete geçmesinden itibaren 2 bin 860 hayvanı tedavi ve rehabilite ettik. Ayrıca aşılamalarda bölgemizde bulunan 3 bin kadar canın aşılarını tamamladık dedi.

'GÜNLÜK 20 SOKAK KÖPEĞİNİ KISIRLAŞTIRIYORUZ'

Uyanık, Sincan'da küpesiz olarak gezen hayvanları tespit ettikten sonra yakaladıklarını ve merkezlerine getirdiklerini ifade etti. Hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra aşılarını yaptıklarını belirten Uyanık, Canlar kısırlaştırmaya uygun duruma gelince, uzman veteriner hekimlerimiz canların kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriliyor. Kısırlaştırmadan sonra bir süre iyileşme süreci geçene kadar padoklarımızda misafir ediyoruz. Sağlığına tam kavuşan canlarımızı da bulundukları bölgeye, aşılı ve çipli olarak tekrardan bırakıyoruz. Bu kapsamda, 1543 sokak hayvanını kısırlaştırdık. Günlük ortalama 15 ila 20 sokak köpeğinin kısırlaştırma işlemini yapıyoruz diye konuştu.

Uyanık, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında çalışmalara hız verdiklerini belirterek, Hayvanları Koruma Kanunu çıkmadan önce biz hazırlıklarımızı yaptık. Yasada belediyelere zorunlu olarak getirilen kısırlaştırma merkezi dahi olmak üzere birçok yükümlülükleri yerine getirdik. Sokak canları için ne gerekiyorsa onlar için en uygun ortamı oluşturduk ifadesini kullandı.