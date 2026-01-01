Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor - Son Dakika
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

01.01.2026 17:17
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, ihtiyaçlarını kaynak suyu çeşmelerinden karşılamak zorunda kaldı. Yeni yıla susuz giren vatandaşlar, kesintilerden de haberlerinin olmadığını söyledi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, su kesintisi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını çevrede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden karşılıyor.

SİNCANLILAR ÇEŞMELERDEN BİDONLA SU DOLDURUYOR

Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısındaki arzı arttırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede basınç düşüklüğü ve zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, "Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin." dedi.

"EN AZINDAN BİR HABER VERİLSİN"

Karayel, son zamanlardaki su kesintilerinin haber verilmediğini ileri sürerek, "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim annemle su dolduruyorum. En azından bir haber verilsin. İnsanlar evde ona göre bir önlem alır. Akşam yatarsın, su var. Sabah kalkarsın, su yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

