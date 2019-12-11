Sincik, kros şampiyonu oldu - Son Dakika

Adıyaman'da, düzenlenen okullar arası Atletizm Kros Yarışmasında Sincik Yarpuzlu Ortaokulunun 2 takımı şampiyon oldu.



Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire alanında ortaklaşa düzenlenen Atletizm Kros Yarışmasında Sincik Yarpuzlu Ortaokulu'nun yıldız kızlar ve erkek kros takımları kendi kategorilerde il birincisi olurken, Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi genç erkekler kategorisinde il ikincisi oldu.



Adıyaman merkez ve ilçelerdeki 45 okuldan 218 öğrenci ve sporcunun mücadele ettiği kros yarışmasında il birincisi olan Sincik Yarpuzlu Ortaokulu yıldız kızlar ve erkler kros takımları, Gaziantep'te yapılacak olan bölge elemelerinde Adıyaman'ı temsil edecek.



Yapılan yarışmalar hakkında bilgi veren Yarpuzlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Resul Tanır, " Yarpuzlu Ortaokuluna atandığım günden itibaren çocuklarda sportif faaliyetleri geliştirebilmek, daha zinde ve daha sağlıklı bir birey olabilmeleri için çalışmaktayız. Bu hafta Adıyaman'da düzenlenen Kros şampiyonasına yıldız kızlar ve erkek kros takımlarımızla yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmada birinci olduk. Takımlarımız ilimizi temsilen Gaziantep'te yarışacaklar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.



Okul Müdürü irfan Gül ise, "Biz okul yönetimi olarak akademik başarının sosyal, kültürel ve sportif başarılardan geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Adıyaman'da düzenlenen okullar arası Atletizm kros yarışmasında ortaokulumuzun 2 takımı il birincisi oldu. Şampiyon olan öğrencilerimizi ve eğitiminde emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN