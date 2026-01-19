Sincik\'te Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatılarında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı.

Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıkları oluştu. İlçe genelinde çok sayıda binanın çatısında oluşan buz sarkıtlarının zaman zaman koparak yere düştüğü belirtilirken, vatandaşların cadde ve sokaklarda yürürken zor anlar yaşadığı ifade edildi. Özellikle yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde düşen buz kütlelerinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Yetkililer, buz kütlelerinin düşme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, mümkün oldukça binaların saçak altlarından geçmemelerini ve riskli alanlarda tedbirli davranmalarını istedi.