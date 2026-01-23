Sincik\'te Kar Yağışı, Araçlar Mahsur Kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yaklaşık 2 gündür Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte Sincik-Kahta ve Sincik-Yarpuzlu karayolunda araçlar yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı. Araçların çekilmesiyle birlikte iş makineleri tarafından kapanan yollarda temizleme çalışması yapıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN