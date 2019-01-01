Sındırgı-Akhisar Yolunda 30 Araç Mahsur Kaldı
1 saat önce
Sındırgı-Akhisar yolunda 30 araç mahsur kaldıBALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Sındırgı- Akhisar
yolunda 30 araç mahsur kaldı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sındırgı-Akhisar Yolunun Kertil Mevkii'nde yolda kalan 30 araç belediye ve karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sındırgı-Akhisar karayolunun Kertil Mevkiinde yoğun kar yağışı araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yolda kalan araçlara ulaşıldı. Belediye ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç
sürücüleri soğuk ve kar yağışı sırasında kendilerine yardımcı olan Sındırgı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi ilçe sakinlerine attığı SMS'de de Balıkesir, Simav
, Demirci, Gördes
ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
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