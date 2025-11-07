Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem


07.11.2025 05:16
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği 14,71 km.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA




