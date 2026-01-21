Sındırgı'da Deprem: Olumsuz Durum Yok - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da Deprem: Olumsuz Durum Yok

21.01.2026 19:13
AFAD, Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz durum olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kaynak: ANKA

