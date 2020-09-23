Son dakika haber! Sındırgı'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika

Sındırgı'da ev yangını: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Sındırgı'da çıkan ev yangını korkuttu. Evde bulunan 6 kişi kendi imkanları ile evden çıkarken, evden çıkamayan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Sıcak havaya rağmen yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Evde bulunan Elif Naz Gündoğan, Gamze Gündoğan, Elif Gündoğan, Orhan Gündoğan ve Mustafa Gündoğan olmak üzere altı kişiden beşi kurtarılırken, 75 yaşındaki Mustafa Gündoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sonrası evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Belediye başkan yardımcıları Salih Durak, Çağrı Çağatay, Çavdar ailenin ihtiyaçlarını karşılamak adına incelemelerde bulundu. Sındırgı Belediyesine ait ekipler yangında kullanılmaz duruma gelen evin harabe bölümlerini yıkarak hafriyatını taşıdı. Yangında hayatını kaybeden Mustafa Gündoğan'ın cenazesi otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.