Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti

15.06.2022 01:07
Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi Bükrecik kırsal Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan Musa Kesin (44) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi Bükrecik kırsal Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan Musa Kesin (44) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde tarla işleri için boru sermek için 17 FK 419 plakalı traktörle seyreden Musa Kesin arkasına baktığı esnada şarampole kaptırarak traktörü devirerek altında kaldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Musa Kesin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında hayatını kaybeden Musa Kesin savcılık talebi üzerine ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesine sonrasında ise morga kaldırıldı.

Musa Kesin'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi. - BALIKESİR

Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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