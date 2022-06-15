Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde tarla işleri için boru sermek için 17 FK 419 plakalı traktörle seyreden Musa Kesin arkasına baktığı esnada şarampole kaptırarak traktörü devirerek altında kaldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Musa Kesin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında hayatını kaybeden Musa Kesin savcılık talebi üzerine ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesine sonrasında ise morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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