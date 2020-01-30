Sinema - Son Dakika

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6 saat önce

Filmin fragmanı "Sefiller" İSTANBUL - Cannes Film Festivali'nden Jüri Ödülü ile dönen Sefiller, Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stéphane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor.

Filmin fragmanı "Sefiller"

İSTANBUL - Cannes Film Festivali'nden Jüri Ödülü ile dönen Sefiller, Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stéphane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor.

Sinema

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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