Sinema - Arada
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ali Kemal Çınar'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ali Kemal Çınar
'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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