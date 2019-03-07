Son Dakika Haberleri: Sinema - Arada

Sinema - Arada

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ali Kemal Çınar'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Ali Kemal Çınar'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Çınar, Ali Kemal, Güncel
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