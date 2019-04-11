Son Dakika Haberleri: Sinema - Çınar

Sinema - Çınar

14 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği Çınar, engelli bir gencim yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sağlıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği Çınar, engelli bir gencim yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: AA
Mustafa Karadeniz, Çınar, Güncel
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