Sinema - Çınar
14 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği Çınar, engelli bir gencim yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mustafa Karadeniz
'in yönetmenliğini üstlendiği Çınar
, engelli bir gencim yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sağlıyor.
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