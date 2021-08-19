Sinema - "Collective" - Son Dakika

"Collective"

Alexander Nanau'nun yönettiği "Collective" belgeseli, 2015 yılında Bükreş'te Colectiv adlı bir mekanda gerçekleşen bir konser sırasında çıkan ve onlarca ölümle sonuçlanan yangın sonrası hastaneye kaldırılan fakat durumu hayati olmayan yaralıların da ilerleyen dönemde ölüm haberlerinin gelmesi üzerine yapılan araştırmanın, sağlık sektöründe palazlanmış büyük yolsuzlukları ortaya çıkarmasını konu ediniyor.

Romanya sağlık sistemindeki sıkıntıları, dönen rüşvet çarkını ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan uygulamaları konulara işaret eden belgesel, geçen yıl "2020 EFA En İyi Avrupalı Belgesel", "2020 DocAviv (İsrail) En İyi Uluslararası Belgesel", "2020 Montpellier Akdeniz FF En İyi Belgesel", "2020 Sofya En İyi Belgesel", "2020 Tromso Don Quixote Ödülü" ve "2019 Zürih En İyi Uluslararası Belgesel" ödüllerini kazandı.