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Sinema - Hayalimdeki Köy

2 saat önce

-Fragman - "Hayalimdeki Köy"İSTANBUL - Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

-Fragman - "Hayalimdeki Köy"
İSTANBUL - Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Sinema - Hayalimdeki Köy
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Ali Konuk, Nuri Alço, Eşref Kolçak, Güncel
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