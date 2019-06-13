Sinema - Hayalimdeki Köy
2 saat önce
-Fragman - "Hayalimdeki Köy"İSTANBUL - Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:46 Kaynak: AA
-Fragman - "Hayalimdeki Köy"
İSTANBUL - Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak
, Nuri Alço
, Hacı Ali Konuk
, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen
ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!
Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak
Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler
Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti