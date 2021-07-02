Sinema - "Hızlı ve Öfkeli 9" (TEKRAR) - Son Dakika

Sinema - "Hızlı ve Öfkeli 9" (TEKRAR)

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek. "Hızlı ve Öfkeli 9" Salgın nedeniyle uzun süredir vizyona girmeyi bekleyen seri filmi "Hızlı ve Öfkeli 9", açık olan sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster'in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki yapım, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor.

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