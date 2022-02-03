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Sinema - Kabus Sokağı - Son Dakika

Sinema - Kabus Sokağı

03.02.2022 12:31

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı; Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrollerinde oynadığı "Kabus Sokağı" izleyici ile buluşacak.

Gerilim türündeki film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli olan bir kadın psikiyatr ile arasında geçen ilişkiyi odağına alıyor.

Sinema - Kabus Sokağı
Sinema - Kabus Sokağı
Sinema - Kabus Sokağı

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Guillermo del Toro, Mary Steenburgen, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Kabus Sokağı - Son Dakika


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