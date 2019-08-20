Son Dakika Haberleri: Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar'da
Son Dakika Magazin Haber

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar'da

38 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar'da yaşayan sinema sanatçısı Ahmet Mekin'i Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ziyaret etti.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar'da, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar'da yaşayan sinema sanatçısı Ahmet Mekin'i Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ziyaret etti. Sarı, "Ahmet Mekin, Ocaklar'ın markası, Yeşilçam'ın gururudur" dedi.

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve Başkan Vekili Hasan Yapakçı, 1980 yılından bu yana Ocaklar'da yaşayan oyuncu Ahmet Mekin ile buluştu. Sarı ve Yapakçı, "Ahmet Mekin'in Ocaklar'ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Mekin, Yeşilçam'ın gururudur. Ocaklar'ın bugün bir marka turizm beldesi durumuna gelmesindeki payı büyüktür. Ahmet ağabey, her sanatçıda görülmeyen bir özellik olan mütevazılığa sahip. Kimseyi kırmıyor ve sürekli vatandaşlarla iç içe bir hayat sürüyor" diye konuştu.

Sarı, sanatçı kimliği taşıyanların topluma sevgiyle yaklaşmaları ve onlara öncülük etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ahmet Mekin, bunun en güzel örneğini vermektedir" dedi.

Ahmet Mekin ise Ocaklar'da yaşamaktan mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Burada çok huzurlu bir hayat sürüyorum. Yürüyorum, denize giriyorum. Gerçek dostlarla iç içeyim" dedi. - BALIKESİR
Hüseyin Sarı, Ahmet Mekin, Balıkesir, Erdek, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama
Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım Eda Taşpınar, ilk yaptığı mesleği anlattı: Kusan mankenlerin saçlarını tutuyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 11:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema sanatçısı Ahmet Mekin Ocaklar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]