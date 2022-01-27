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Sinema - Yıldızlarda Kayar - Son Dakika

Sinema - Yıldızlarda Kayar

27.01.2022 11:18

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğuna Günay Günaydın'ın oturduğu "Yıldızlar da Kayar" adlı film, komediseverleri sinema salonlarına davet ediyor.

Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın, Hakan Burak Bozdoğan ve Müge Coşkun'un rol aldığı yapım, altı ay bir köyde yaşamak zorunda kalan popstarın, başından geçenleri konu ediyor.

Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu filmin çekimleri İstanbul ile Çorum Osmancık İnal Köyü'nde gerçekleştirildi.

Sinema - Yıldızlarda Kayar
Sinema - Yıldızlarda Kayar
Sinema - Yıldızlarda Kayar

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Yönetmen, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Yıldızlarda Kayar - Son Dakika


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