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Singapur'da Kovid-19'a yakalanan mahkumun idam cezası ertelendi - Son Dakika

Singapur'da Kovid-19'a yakalanan mahkumun idam cezası ertelendi

09.11.2021 16:34
Singapur'da Kovid-19'a yakalanan mahkumun idam cezası ertelendi

Singapur'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Malezyalı mahkumun idam cezası ertelendi.

Singapur'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Malezyalı mahkumun idam cezası ertelendi.

Rus TASS haber ajansına göre, Singapur Temyiz Mahkemesi, 2010'da Singapur'a yaklaşık 42 gram eroin kaçırmaya teşebbüs ettiği için ölüm cezasına çarptırılan Nagaenthran Dharmalingam'ın 10 Kasım'daki infazını Hakim Andrew Phang'ın kararına dayanarak erteledi.

Hakim, "koşullar göz önüne alındığında" mahkemenin devam etmesinin uygun olmadığına inandığını belirterek, 10 Kasım'da yapılması planlanan infazın ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç, duruşmayı henüz belirlenemeyen bir tarihe erteledi ve yargılama bitene kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dharmalingam'ın zihinsel engelli olduğu yönündeki iddia

Öte yandan dün, Singapur Yüksek Mahkemesi, bir avukatın Dharmalingam'ın zihinsel engelli olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

Yargıç See Kee Oon, sanığın avukatının tıbbi bir değerlendirme olmaksızın yaptığı bu tür varsayımlar için ikna edici bir gerekçesi olmadığını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, sanığa karara yeniden itiraz etme fırsatı verdi.

Malezyalı ve uluslararası insan hakları örgütleri, 33 yaşındaki Nagaenthran Dharmalingam'ın zihinsel engelli olduğu ve suç çetelerinin onu uyuşturucu taşımaya ikna ederek ondan faydalandığı konusunda ısrar ediyor.

İdam Cezası, Singapur, 10 Kasım, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da Kovid-19'a yakalanan mahkumun idam cezası ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur'da Kovid-19'a yakalanan mahkumun idam cezası ertelendi - Son Dakika
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