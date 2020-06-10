Singapur, "Remdevisir"in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı

Singapur'da, durumu ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımının onaylandığı bildirildi.

Singapur'da, durumu ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımının onaylandığı bildirildi. Strait Times gazetesindeki habere göre, Sağlık Bilimleri Kurumu (HSA), ABD'li şirketin antiviral ilacının kullanımına koşullu onay verirken, bulaşıcı hastalık uzmanlarına, ilacın, durumu ciddi bazı hastalarda uygulanmasına izin verdi. Antivral ilacın kullanımına ABD, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'da izin verilmişti. Klinik deneyler sonucu, şimdiye kadar sadece "Remdesivir"in Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı belirtiliyor. Singapur'da son 24 saatte 451 Kovid-19 vakası görüldü Singapur'da son 24 saatte 451 Kovid-19 vakası görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 965'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 7'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi. Singapur'da salgın nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu