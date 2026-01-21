Sınırda 700 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden bir yük tırının dorsesine gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tır, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Noktası'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kontrplaklar arasına gizlendiği belirlendi. Tır sürücüsünün Bulgaristan'dan Türkiye'ye transit olarak 12 palet doğal kontrplak taşıdığına dair belgeleri ibraz ettiği öğrenildi.

X-ray kontrollerinde ortaya çıktı

Gümrük müfettişlerince X-ray'de yapılan detaylı incelemede, ahşap levhalarla kaplı dört paletin içinde toplam bin 186 paket tespit edildi. Paketlerin, beyan edilen ahşap levhaların içine gizlendiği belirlendi.

Sahada yapılan uyuşturucu testlerinde, paketlerdeki maddenin esrar olduğu kesinleşti.

Değeri 5,5 milyon euro

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5,5 milyon euroyu aştığı belirtilirken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE