Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan Türkmen FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Sınırda yakalanan Türkmen FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan, Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi A.A., mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan Türkmen FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan, Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi A.A., mahkemece tutuklandı.

Edirne'de, hudut karakolu ekiplerinin 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayıp, gözaltına aldığı Türkmen A.A., teslim edildiği Meriç Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. A.A.'nın, yapılan sorgulamasında, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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