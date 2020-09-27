Sınırdaki birliklere askeri personel sevkiyatı - Son Dakika

İdlib'te devam eden harekat kapsamında, birliklere gönderilen askeri konvoy, Kırıkhan'dan geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan'dan geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekatta görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan 15 otobüsten oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay 'da ki sınır birliklerine doğru devam etti. - HATAY