Yaklaşık 5 bin yıl önce uzun bir sure ayakta kalan antik bir uygarlık bulunuyordu.
Kendilerini tanrının oğlu olarak kabul eden firavunlar tarafından yönetilen antik mısır uygarlığı, dünyaya mumyalar, lahit mezarlar, kendilerine özgü yapılar ve antik mısır kültürünü katmıştır.
Ancak bununla birlikte antik mısır hakkında hala gün yüzüne çıkartılamamış pek çok sır bulunmaktadır.
Bu sırlardan biri de büyü ve büyücülüktür.
3000 yıl boyunca antik Mısırlılar, büyü çalışmalarını el üstünde tutmuş ve neredeyse günlük yaşamlarının her alanında çeşitli amaçlar için büyüyü kullanmışlardır.
Onların dünya görüşleri ise sadece bu dünyada olanlarla kısıtlı değildi
Onlar aynı zamanda, bilinmeyen alemlerdeki şeytanlar ve diğer ruhani varlıklarla da ilgileniyorlardı. Var oldukları süre boyunca, Büyü ve büyücülük hakkında çeşitli uygulamalar geliştirmiş olan antik mısırlıların, büyü hakkındaki bilgisi çok ileri düzeydeydi.
Sıradan bir mısırlı bile, günlük hayatında çeşitli tılsımlar yapıp takıyor ve bunlarla dolaşıyordu.
Efsaneye göre bu ileri düzeydeki büyücülük bilgisi, onlara hermes trismegistus tarafından verilmişti.
Dinler tarihinde geriye doğru gidildiğinde hermes trismegistustan sık sık söz edildiği görülür.
Örneğin Yahudilikte hanok, zerdüştlükte huşeng, Hristiyanlıkta enoch, yunan mitolojisinde hermes, Roma
'da ise Merkür olarak anılır. Hatta bu kişi, kuranda da geçer ve oradaki adı ise İdris'tir.
Bununla beraber, hermes trismegistus antik mısırda da geçiyor ve buradaki adı ise genellikle thoth ya da Djehuty olarak bilinir.