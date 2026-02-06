Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
B.M'nin kullandığı 55 AKH 147 plakalı beton mikseri, Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G'ye (83) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Beton Mikseri Yaşlı Adamı Yaraladı - Son Dakika
