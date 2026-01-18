Sinop'ta Devrilen Ağaç Yolu Kapattı - Son Dakika
Sinop'ta Devrilen Ağaç Yolu Kapattı

18.01.2026 15:07
Sinop'un Türkeli ve Ayancık arasındaki yol, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda ağaç devrildi.

Kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. O esnada otomobili ile yoldan geçen bir sürücü, ağacın devrileceğini anlayıp aracını durdurdu. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar, devrilen ağacı yoldan kaldırarak ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba gösterdi.

Ağacın üzerine düşeceğini son anda fark ettiklerini belirten Adem Ünal, "Yaklaşık 10 saniye arayla üzerimize gelecekti. Fark ettiğimiz an hemen durduk. Arkamızdan gelen araçlar da durdu. Hep birlikte odun motoru ile ağacı bölerek yoldan kaldırmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yol, yapılan müdahalenin ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
