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Sinop'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
6 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:08 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Ulu'nun kullandığı 34 CLF 233 plakalı otomobil, Bengübelen köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet, Emine ve Nida Ulu ile Meryem Başpınar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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