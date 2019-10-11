Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:17 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Berrin Keskin'in (46) kullandığı 06 BKN 581 plakalı otomobil, Osman köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Boyabat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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