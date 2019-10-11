Son Dakika Haberleri: Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Berrin Keskin'in (46) kullandığı 06 BKN 581 plakalı otomobil, Osman köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Boyabat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Boyabat, Keskin, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:17 Kaynak: AA
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