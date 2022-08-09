Sinop'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'tan kısa kısa

09.08.2022 13:54
Sinop'tan kısa kısa

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 201 kök kenevir bitkisi ve bir tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta, uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akliman mevkisinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, iki kişinin üzerine yapılan aramalarda, esrar maddesi ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı. ???????

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'tan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
12:33 Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
12:29 Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu
12:41 CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:54 ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 13:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş