Kent merkezi, Boyabat , Gerze ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 240 gram esrar, bir tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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