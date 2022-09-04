Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

04.09.2022 14:16
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Boyabat, Gerze ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 240 gram esrar, bir tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. ???????

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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